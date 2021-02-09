Герберы в Твери оказались заражены опасным вредителем

Зараженные цветы уничтожены Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку в тверских магазинах и установили, что герберы в горшках заражены американским эхинотрипсом.

Мелкий вредитель повреждает декоративные растения, сладкий перец, огурцы и баклажаны. Он высасывает из растений жизненные силы, и оно погибает.

Зараженные цветы были выращены в Российской Федерации. Экспертизу провели сотрудники Тверской межобластной ветлаборатории. Продукция уничтожена.

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