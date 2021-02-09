Роспотребнадзор Тверской области дал рекомендации по выбору молочной продукции

23 пробы молока оказались фальсификатом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Тверской области дал рекомендации по выбору молочной продукции. Специалисты советуют при покупке обращать внимание на условия и сроки хранения товаров, проверять упаковку на наличие вмятин и повреждений, внимательно читать маркировку.

По данным ведомства, в 2020 году в рамках контрольно-надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 1075 проб молочной продукции. Товар проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. 26 проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, еще 23 оказались фальсификатом.

В отношении юридических лиц возбуждено 50 дел об административных правонарушениях на общую сумму штрафов более 200 тысяч рублей.

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