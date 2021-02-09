Администрацию района обязали расчистить дороги для школьных автобусов в Тверской области

Прокуратура вывила нарушения в ходе проверки Фото: архив "КП"

Прокуратура Калязинского района вместе с инспекторами ГИБДД выявила нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Установлено, что дороги между деревнями и селами в Калязинском районе - Пенье, Нерль, Плоховка, Сталино, Исаково, через которые проходят три школьных маршрута, оказались занесены снегом. Более 12 часов маршруты не чистили. Вблизи одной из школ в Калязине также отсутствовал предупреждающий дорожный знак "Дети".

По выявленным нарушениям прокурором главе администрации Калязинского района внесено представление. Исполнение находится на контроле.