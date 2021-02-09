Заместителем председателя правительства Тверской области назначена Валентина Новикова

Валентина Новикова. Фото: ПТО

Министр социальной защиты населения региона Валентина Новикова стала заместителем председателя правительства Тверской области. О назначение сегодня, 9 февраля, объявил губернатор Игорь Руденя на очередном заседании регионального правительства.

- Сегодня ключевые задачи – это качественная и понятная демографическая политика, поддержка семей, оказание социальной помощи гражданам. Это касается учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и министерству семейной и демографической политики, - отметил при этом Игорь Руденя.

Валентина Новикова как раз и будет все это курировать.

Она родилась в Торопце, окончила Тверской госуниверситет. Её первым местом работы стал Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат. В трудовой биографии также значится работа в администрации Вышнего Волочка и Вышневолоцком отделении Сбербанка.

С 2019 года являлась заместителем министра социальной защиты населения Тверской области. В марте 2020 Валентина Новикова заменила отправленную в отставку Елену Хохлову и возглавила минзоцзащиту.