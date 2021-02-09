Браконьер незаконно подстрелил лося в Тверской области

Ущерб от убитого лося составил 80 000 рублей Фото: архив "КП"

В Зубцовское отделение полиции обратился охотничий инспектор и рассказал, что местный егерь в ходе планового осмотра территории заметил 58-летнего жителя Москвы, который нес в пакетах разделанную тушу дикого животного. Разрешения на добычу копытного у браконьера не было.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина подстрелил лося из окна строящегося дома. Раненая самка побежала в чащу, а мужчина направился следом.

В лесу мужчина разделал тушу животного, расфасовал мясо по пакетам и пошел домой. Ущерб составил 80 000 рублей.

Подозреваемый сознался в содеянном. По ч. 1 статьи 258 УК РФ возбуждено уголовное дело.