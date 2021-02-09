В Тверской области пенсионер из деревни вырастил 37 кустов наркосодержащего растения

В Тверской области 61-летний мужчина вырастил дома 37 кустов запрещенного растения. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

61-летний мужчина, дома у которого росла целая плантация каннабиноидного растения, живет в одной из деревень Калязинского района. «Садовода» уже ранее судили. И вот вновь возбуждено уголовное дело.

Полицейские в доме и хозяйственной постройке обнаружили 37 кустов запрещенного растения, за которыми велся тщательный уход. Исходная масса их оказалась равна двум килограммам. Также у правонарушителя обнаружили в запасах 20 граммов готового растительного наркотика.

На допросе калязинец утверждает, что все растил для собственного потребления. Эту версию проверяют. Идет расследование.