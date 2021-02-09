"Сапсан" опоздал на час из-за неисправности контактной сети в Тверской области

"Сапсан" вынуждено задержался на час Фото: Александр ВАВИЛОВ

Высокоскоростной поезд "Сапсан" №779, следующий из Санкт-Петербурга в Москву, 8 февраля задержался на станции Бологое в Тверской области. Причиной стала неисправность контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Неисправность была оперативно устранена. Задержка от штатного расписания составила около часа.

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