25 906 человек привито от коронавируса в Тверской области

В Тверской области привито 25 906 человек Фото: ПТО

Массовая вакцинация населения Тверской области от коронавируса продолжается. По данным на 9 февраля, прививку сделали 25 906 граждан. За сутки привито 1694 человека.

Пока в Верхневолжье доступна только вакцина "Спутник V".

Всего на данный момент в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте Министерства здравоохранения Тверской области. Всех записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты.

Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.