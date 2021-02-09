Житель Тверской области совершил ложный донос об избиении и ограблении

За ложный донос мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию о совершении в отношении него тяжкого преступления заявил 50-летний житель поселка Рамешки.

В ходе проверки было установлено, что в ноябре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на своем автомобиле по автодороге Максатиха-Рамешки, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения.

Мужчина испугался, что его лишат водительских прав, пешком дошел до Рамешковского отделения полиции и сообщил о том, что на него напали двое неизвестных с ножом и завладели автомобилем.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Дело для рассмотрения направлено мировому судье. Фигуранту грозит лишение свободы сроком на три года.