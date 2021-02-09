Пьяный водитель на "ВАЗе" совершил в Тверской области ДТП с двумя пострадавшими

В ДТП пострадали два человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 8 февраля, на 161-м км автодороги трассе М-10 "Россия" в Тверской области.

43-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "ВАЗ 111930", при движении в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "HYUNDAI HD65" под управлением 41-летнего водителя, столкнулся с ним, а затем наехал на дорожный знак.

В результате "ВАЗ" съехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали водитель и пассажир "ВАЗ". Им оказали помощь.