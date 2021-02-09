Регистрация участников на "Лыжню России - 2021" началась в Тверской области 9 февраля

В Твери открыта регистрация на "Лыжню России - 2021" Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 февраля в Твери состоится региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021". Соревнования пройдут в микрорайоне "Южный" на поле за магазином "Декатлон".

В традиционных забегах примут участие профессиональные спортсмены и любители - взрослые и дети разных возрастов.

- "Лыжня России" из года в год привлекает в ряды любителей этого вида спорта новых сторонников. В забегах, в том числе, активно участвуют семьи Верхневолжья, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Зарегистрироваться на гонку можно с 8 по 12 февраля в магазине "Декатлон" на Октябрьском проспекте, 109, а также 13 февраля с 9:30 до 11:45 на месте соревнований. Необходим допуск от врача.

Первый старт будет дан в 12:15. Награждения будут проводить после заезда каждой возрастной группы. Закрытие соревнований запланировано на 15:15. Во время спортивного праздника для гостей и участников будет организована развлекательная программа.

Победителей гонки ждут медали, дипломы, памятные призы.