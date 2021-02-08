В Твери педофила осудили на 20 лет за надругательство над семилетней девочкой

В Твери педофила осудили на 20 лет с принудительным лечением у психиатра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери суд вынес приговор педофилу, которого обвиняли в действиях сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. Преступление произошло весной 2020 года. Суд вынес в отношении извращенца суровый приговор.

Установили, что в апреле 2020 года 47-летний житель совершил в отношении семилетней девочки сексуальные действия, а также покусился на изнасилование. Последнее ему не получилось сделать из-за алкогольного опьянения и внезапного появления родственников ребенка.

По решению областного суда, из 20 лет наказания мужчина будет отбывать три года в тюрьме, а 17 – в колонии особого режима. При этом он будет проходить принудительное лечение у психиатра.

15 лет тверичанин не сможет заниматься работой, которая связана с общением с детьми.