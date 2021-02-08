При поддержке Фонда президентских грантов в Тверской области будут изучать традиционную конаковскую роспись керамики

В Тверской области на средства гранта будут изучать создание и роспись керамики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На занятиях «Мастерской» детям в возрасте от 12 до 17 лет, победители конкурса «Одаренные дети», и взрослым расскажут, как производится и расписывается керамика. Проект воплощает в жизнь Ассоциация содействия развитию малого и среднего бизнеса «Союз» малых товаропроизводителей». Всем юным участникам выдадут сертификаты, а работы самых талантливых будут демонстрировать на ярмарке в День города.

Традиционный промысел по производству и росписи керамики развивается в Конаковском районе с 1809 года. Сейчас навыками традиционной «конаковской» росписи владеют всего несколько мастеров пожилого возраста.

– Поддержка народных ремесел связана с развитием туризма в регионе, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион.