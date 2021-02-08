Выставка-инсталляция «Перечитывая Пушкина» открывается в Твери

Экспозиция развернется в помещении Делового информационного центра библиотеки имени Горького. Фото: Управление по связям с общественностью ТвГУ.

К 50-летию туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» в Твери открывается выставка-инсталляция «Перечитывая Пушкина». Экспозиция развернется в помещении Делового информационного центра библиотеки имени Горького.

Выставка привлекает внимание к туристическому маршруту «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Этот литературный маршрут существует уже 50 лет, его началом считают открытие в 1971 году пушкинского музея в Берново. Вскоре к нему присоединились музеи в других пушкинских местах региона.

Выставка будет организована в форме инсталляции. Ее экспонаты - книги, фотоматериалы, произведения декоративно-прикладного искусства и тематически оформленные уникальные рукотворные сувениры - собраны в неординарные образные композиции.

Организует выставку кафедра социально-культурного сервиса ТвГУ при поддержке Горьковки.

Выставка-инсталляция «Перечитывая Пушкина» будет работать с 9 февраля по май 2021 года. Вход бесплатный.