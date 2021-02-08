В день влюбленных в Твери с инструментальным концертом выступит Юлий Мысловский

В концерте примут участие дети и ученики артиста. Фото: tverlib.ru

14 февраля в Твери с инструментальным концертом "Радость творить вместе" выступит артист Тверской филармонии и преподаватель музыки Юлий Мысловский.

В концерте примут участие дети и ученики артиста. В программе - произведения отечественных и зарубежных композиторов, фольклорные мелодии для камерного ансамбля и сольных инструментов. Гости услышат скрипку, виолончель, фортепиано и металлофон.

Планирующих посетить музыкальный вечер просят не забыть защитную маску и читательский билет. Концерт состоится 14 февраля в 16.00 в актовом зале библиотеки имени Горького.