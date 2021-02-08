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У Администрации Твери появилось еще одно сообщество в соцсетях

Горадминистрация будет размещать материалы в Viber
Степан КАМЕНЕВ
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У Администрации Твери появился канал в Viber. Фото: скрин экрана.

У Администрации Твери появился канал в Viber. Фото: скрин экрана.

Администрация Твери расширяет свою работу в социальных сетях. 8 февраля в мессенджере Viber зарегистрирован официальный канал «Город Тверь».

Канал будет посвящен главным событиям городской жизни. Подписаться на рассылку материалов сможет любой желающий.

В новом формате будут размещать информацию о городских мероприятиях, благоустройстве общественных зон, текущем ремонте и о том, что важного происходит в социальной сфере областного центра.