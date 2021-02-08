Семейную пару наркоторговцев с синтетическим психостимулятором задержали в Тверской области

В Тверской области семейной паре закладчиков грозит до 20 лет тюрьмы – каждому из супругов. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Полицейские задержали правонарушителей на дороге при въезде в Кимры. 31-летнюю девушку и 29-летнего парня подозревали в сбыте наркотиков в крупном размере. Семейная пара ехала на автомобиле из Твери.

Во время обысков в кармане куртки и рюкзаке сотрудники правоохранительных органов обнаружили 157 шариков с порошком внутри. Во время задержания подозреваемые пытались сбросить часть «веса».

По данным лаборатории в шариках был синтетический наркотик. Закладки с ним планировали делать на территории региона.

Подозреваемых задержали. По уголовным статьям им грозит до 20 лет тюрьмы. Идет следствие.