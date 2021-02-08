В Твери рюмочную в Центральном районе оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за нарушений закона

В Твери рюмочную в Центральном районе за нарушения оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверку рюмочной проводили по обращениям жителей. В ней участвовали сотрудники полиции, МЧС и Министерства контрольных функций Тверской области. Выяснилось, что организация торгует с нарушениями. После представления, выписанного прокуратурой, недочеты устранили.

Во время визита контролирующих органов обнаружили, что алкоголь продавали с нарушениями правил реализации такой продукции. В частности, напитки отгружали с внутренней стороны здания, где окна жилых домов. Вскрылось также и несоблюдение правил пожарной безопасности, а также трудового законодательства.

На директора завели административное дело. Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей, на юрлицо ещё 50 тысяч. По поводу нарушений пожбезопасности и трудового права сделали предупреждение.