Центр инновационного образования "Точка роста" создают в Лихославле Тверской области

В центрах "Точка роста" ребята будут изучать программы цифрового и гуманитарного профилей. Фото: ПТО

В лихославльской средней школе №1 создается центр образования "Точка роста". Это инновационная образовательная площадка цифрового и гуманитарного профилей. Создание подобных центров на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах, ведется в Тверской области в рамках нацпроекта "Образование".

Передовые образовательные центры позволят получать самое современное образование детям из "глубинки". Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, эта практика должна положительно сказаться на развитии подрастающего поколения.

В центрах "Точка роста" ребята будут получать как основы в областях современной науки, так и дополнительные знания. Например, смогут освоить азы робототехники и 3-d моделирования.

Для центра в лихославльской школе уже закуплены шахматы, тренажеры по оказанию первой медицинской помощи, 3d-принтер, ноутбук, инструменты для кабинета технологии и даже шлем виртуальной реальности и квадрокоптеры.