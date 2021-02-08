В Твери сотрудников крупного хлебозавода привили от коронавируса прямо на работе

В регионе привили уже больше 24 тыс. человек. Фото: ПТО

По официальным данным на утро 8 февраля, прививки вакциной "Спутник V" сделали 24212 человек. Это почти 70% от общего количества привезенных доз.

Как сообщает областное правительство, в регионе начали вакцинировать трудовые коллективы. Одной из первых прививочная бригада в Твери посетила завод на ЗАО «Хлеб».

Напомним, что в нашем регионе прививочные кабинеты открыты на базе 38 медучреждений.

Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте министерства здравоохранения Тверской области. Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

В регионе также развернута шировакая информационная поддержка вакцинации. Главный внештатный эпидемиолог областного минздрава Александр Раздорский вновь отметил, что прививка - оптимальный вариант для защиты от COVID-19.

- На сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой опасной инфекционной болезни. Прививка позволяет избежать заболевания и возможных тяжелых осложнений. Эффективность вакцины составляет более 91%, - заявил эксперт.