Двоим 23-летним наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы

В Тверской области двоим 23-летним наркоторговцам светит по 20 лет тюрьмы за попытку продать килограмм наркотиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Двум молодым людям 1998 года рождения предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Его выдвинула прокуратура Калининского района Тверской области. Злоумышленникам грозят внушительные сроки за решеткой.

Во время следствия выяснили, что двое подельников через интернет купили более килограмма разных видом наркотических веществ. Они разделили их на 10 свертков и планировали делать закладки в лесу в Калининском районе.

Но воплотить преступный замысел обвиняемым не удалось. Их задержали и арестовали.

Санкции за такое преступление подразумевают от 15 до 20 лет в колонии.

Уголовное дело отправили в Калининский районный суд.