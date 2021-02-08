Воры вынесли из ангара имущества на 240 тысяч рублей в Тверской области

В Тверской области трое молодых людей вынесли из ангара имущества на 240 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В Тверской области в Нелидовском районе трое местных жителей от 22 до 28 лет несколько раз забирались в ангар и брали все, что плохо лежит. В том числе, 10 мешков комбикорма, 9 электродвигателей, нагреватель и насос. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей.

Часть похищенного злоумышленники обожгли и сдали в пункт приема металлолома, а комбикорм продали. Вырученные деньги разделили и потратили.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Молодым людям может грозить до пяти лет в колонии.