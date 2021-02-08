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Бывший глава поселения отправится под суд за мошенничество с 16 участками земли под Тверью

Экс-руководитель Эммаусского поселения и его зам провернули махинации на 22 миллиона рублей
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области бывший глава сельского поселения и его заместитель отправятся под суд за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей.

В Тверской области бывший глава сельского поселения и его заместитель отправятся под суд за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего главы Эммаусского сельского поселения и его заместителя по земельным вопросом, которые действовали по предварительному сговору. При пособничестве двух соучастников они приобрели 16 земельных участков, используя служебное положение.

Материальный ущерб от мошеннических схем оценивают в 22 миллиона рублей.

8 февраля дело отправили в Центральный районный суд Твери для того, чтобы рассмотреть по существу.

Криминал