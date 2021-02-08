Бывший глава поселения отправится под суд за мошенничество с 16 участками земли под Тверью

В Тверской области бывший глава сельского поселения и его заместитель отправятся под суд за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего главы Эммаусского сельского поселения и его заместителя по земельным вопросом, которые действовали по предварительному сговору. При пособничестве двух соучастников они приобрели 16 земельных участков, используя служебное положение.

Материальный ущерб от мошеннических схем оценивают в 22 миллиона рублей.

8 февраля дело отправили в Центральный районный суд Твери для того, чтобы рассмотреть по существу.