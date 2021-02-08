Игорь Руденя поздравил с Днем российской науки ученых Тверской области

Тверских деятелей науки сегодня поздравил губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

8 февраля - это день основания Российской академии наук, которой в этом году исполняется 297 лет. Поэтому в этот день и отменается профессиональный праздник российских ученых. Тверских деятелей науки сегодня поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мы гордимся именами выдающихся исследователей, которые своими открытиями внесли огромный вклад в мировое научное наследие, прославили наше Отечество, обеспечили его лидерство во многих сферах. Тверская область известна как один из научно-образовательных центров России. Вузы нашего региона входят в число лучших университетов страны. В Верхневолжье действуют крупные исследовательские центры, разработки которых, – от новейших информационных технологий до современных видов вооружения, – зачастую не имеют аналогов в мире, - говорится в поздравлении от имени главы региона.

С 2020 года ученым Верхневолжья вручается премия губернатора Тверской области за достижения в науке и технике.