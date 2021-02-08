В Тверской области на 8 февраля подтвердили 182 новых случая коронавируса

В Тверской области за последние сутки 182 человека заразились коронавирусом, 195 выздоровели, а смертей не зафиксировано.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 8 февраля 2021 года зафиксировано 30 568 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 182 человек.
Выздоровели 26 866 человек (+195 за последние сутки).
Изолированы 3 702 больных (-13 за сутки).
Умерли 537 граждан (за последние сутки смертей не зафиксировано).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 8 февраля в областной столице выявлено 9 645 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2177 (+14),
Вышневолоцкий городской округ – 1735 (+4)
Ржев – 1638 (+6),
Торжок – 1418 (+8)
Кимры – 1305 (+5),
Калининский район – 1231 (+7).
Продолжается вакцинация от коронавируса.
Всего на 8 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 24 212 граждан (за последние сутки – 564 человека).
Графика: ПТО.