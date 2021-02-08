В Тверской области на 8 февраля подтвердили 182 новых случая коронавируса

В Тверской области за последние сутки 182 человека заразились коронавирусом, 195 выздоровели, а смертей не зафиксировано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 8 февраля 2021 года зафиксировано 30 568 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 182 человек.

Выздоровели 26 866 человек (+195 за последние сутки).

Изолированы 3 702 больных (-13 за сутки).

Умерли 537 граждан (за последние сутки смертей не зафиксировано).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 8 февраля в областной столице выявлено 9 645 случаев ковида (58 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2177 (+14),

Вышневолоцкий городской округ – 1735 (+4)

Ржев – 1638 (+6),

Торжок – 1418 (+8)

Кимры – 1305 (+5),

Калининский район – 1231 (+7).

Продолжается вакцинация от коронавируса.

Всего на 8 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 24 212 граждан (за последние сутки – 564 человека).