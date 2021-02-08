В Тверской области черные лесорубы срубили леса на 55 миллионов рублей

В Тверской области черные лесорубы срубили хвойных деревьев на 55 миллионов рублей и пойдут под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осташковская прокуратура подтвердила обвинение в отношении пяти лесорубов, которых подозревают в незаконной рубке леса. Сотрудники правоохранительных органов рассматривали восемь эпизодов преступной деятельности. Рубили, среди прочего, ценные хвойные породы.

Общий ущерб от деятельности черных лесорубов оценивают в 55 миллионов рублей. С них собираются взыскать эту сумму в пользу муниципалитета.

Уголовное дело направили в суд.