В Тверской области 56 многодетных семей получили миллионные сертификаты на покупку автомобиля

В Тверской области 56 многодетных семей получили сертификаты на миллион рублей для покупки автомобиля. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области семьям с пятью и более детьми выдали сертификат в один миллион рублей на покупку машины. Такую региональную меру поддержки ввели в 2020 году. На начало февраля 2021 года 12 семей уже воспользовались сертификатом и приобрели автомобиль.

Условия получения сертификата – семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей. Все члены семьи должны быть зарегистрированы и жить в регионе не менее пяти лет. У одного из родителей должны быть права категории «B» или «D».

Купить, используя сертификат, можно только отечественный микроавтобус или минивэн. Не поддержанный. В нем должно быть не менее шести посадочных мест.

– Дети – наши главные приоритеты и наши ценности. По инициативе Президента России Владимира Путина в России реализуется беспрецедентный по масштабу пакет мер для семей с детьми. В Тверской области мы вводим дополнительные направления поддержки, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

После покупки автомобиля из областного бюджета в течение пяти лет будут покрывать страховку КАСКО.

Об этой и других мерах поддержки многодетных можно узнать на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».