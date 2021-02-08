В Твери пенсионерка поверила в магию цифр и лишилась 150 тысяч рублей

В Твери пенсионерка отдала мошеннице 150 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери сотрудники полиции задержали женщину, которая вынесла из дома 86-летней пенсионерки все деньги. Оказалось, что злоумышленница представилась медицинским работником и обманула жительницу Твери по поводу льгот. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пострадавшая тверичанка рассказала, что подозреваемая пришла к ней домой и представилась медработником. Она рассказала о льготах, которые можно получить, если на денежных купюрах есть определенное сочетание цифр. Пожилая женщина поверила аферистке и дала рассмотреть все наличные деньги. В тот момент, когда бабушка отвлеклась, лжемедработница скрылась с купюрами.

Ущерб от ее действий составил 150 тысяч рублей. Нечистую на руку 30-летнюю женщину удалось задержать в Ярославской области. Выяснилось, что раньше она уже была судима.

Теперь мошеннице грозит пять лет тюрьмы, ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.