В Твери умерла учитель математики в школе №50 с 38-летним стажем работы

В тверской школе №50 умерла учительница математики и завуч Надежда Леонова. Фото: сайт тверской школы №50.

О смерти учителя, завуча, учителя высшей категории и почетного работника образования России сообщают на сайте учебного заведения. Коллеги вспоминают, что она обладала заслуженным авторитетом и работала в 50-й почти с момента открытия школы – с 1991 года. У Надежды Леоновой выделяют такие качества профессионала как компетентность, высокий уровень научно-теоретической, методической и аналитической подготовки.

– Под руководством Надежды Николаевны методические объединения учителей стали коллективами единомышленников, достигавших высоких показателей в урочной и внеклассной работе, работающих творчески. Она умело осуществляла диагностику профессиональной деятельности учителей, делилась своим опытом, давала возможность реализовать способности, вырасти профессионально, – пишут в некрологе на сайте тверской школы №50.

Отмечают, что Надежду Николаевну уважали ученики. Подчеркивают – несмотря на требовательность, она очень любила детей, и они это чувствовали.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Надежды Леоновой.