В Тверской области с 7 февраля объявлен «оранжевый» уровень опасности

Из-за холодов в Тверской области объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности с 7 по 9 февраля. Причина – усиление морозов в Тверской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В официальном сообщении метеорологи предупреждают: “Ожидается низкая температура. Период предупреждения с 20 часов 7 февраля до 20 часов 9 февраля. Аномально холодная погода". Отмечается, что в период до середины дня 8 февраля в Тверской области ожидается гололедица.
Согласно прогнозам, в ночь на понедельник столбик термометров опустится до -20..-27.
В ночные часы с понедельника на вторник вероятно понижение температуры до -30 градусов.
Напомним, "оранжевый" уровень погодной опасности является четвертым из пяти возможных уровней степени интенсивности опасных явлений. При нем имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
Так что без лишней надобности на улицу в такой холод выходить не стоит. Да и одеваться необходимо по погоде - не пренебрегая многослойной тёплой одеждой.
А вот потепления в Твери и Тверской области и области стоит ожидать только во второй половине февраля.
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