В Тверской области с 7 февраля объявлен «оранжевый» уровень опасности

Из-за холодов в Тверской области объявлен «оранжевый» уровень опасности. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности с 7 по 9 февраля. Причина – усиление морозов в Тверской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В официальном сообщении метеорологи предупреждают: “Ожидается низкая температура. Период предупреждения с 20 часов 7 февраля до 20 часов 9 февраля. Аномально холодная погода". Отмечается, что в период до середины дня 8 февраля в Тверской области ожидается гололедица.

Согласно прогнозам, в ночь на понедельник столбик термометров опустится до -20..-27.

В ночные часы с понедельника на вторник вероятно понижение температуры до -30 градусов.

Напомним, "оранжевый" уровень погодной опасности является четвертым из пяти возможных уровней степени интенсивности опасных явлений. При нем имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Так что без лишней надобности на улицу в такой холод выходить не стоит. Да и одеваться необходимо по погоде - не пренебрегая многослойной тёплой одеждой.

А вот потепления в Твери и Тверской области и области стоит ожидать только во второй половине февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.