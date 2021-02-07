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В Твери нерусский водитель с просроченной регистрацией сбил женщину на "зебре"

Он заявил, что его ослепило солнце
Александр ЖМУЛИН
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Водитель на корейской иномарке сбил женщину на пешеходном переходе.

Водитель на корейской иномарке сбил женщину на пешеходном переходе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня днем, 7 февраля, на улице Хрустальной в Заволжском районе Твери пострадала женщина. Она переходила дорогу по "зебре", когда ее сбила машина.

Она получила травмы без угрозы для жизни.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, вовремя не притормозил перед пешеходным переходом и наехал на женщину узбек на корейской иномарке.

По предварительной информации, у него просрочена временная российская регистрация.

Вину за ДТП он "возложил" на яркое солнце. Якобы, его ослепило перед "зеброй", и он не увидел женщину. .

ДТП