МЧС предоставило данные о толщине льда на водоемах в Тверской области

Разброс значений по толщине льда на водоемах региона относительно большой. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Региональное ГУ МЧС опубликовало последние данные о толщине льда на водоемах Тверской области. В некоторых местах максимальные показатели достигают 40 см.

Этому способствовали вернувшиеся морозы. Вообще же разброс значений по толщине льда на водоемах региона относительно большой.

В Твери в районе речного вокзала толщина льда равна 10 см. А уже в пригороде около Малых Перемерок - 28 см.

В Вышнем Волочке на реке Цна - от о до 20 см в разных местах.

На Вазузском водохранилище у деревне Высокино - показатели примерно схожие, от 10 до 20 см.

В Калязине, например, от 10 до 15.

На озере Селигер разброс толщины льда сейчас - от 14 до 24 см.

А вот на озере Пено - 31 см.

Полные данные о толщине льда на водоемах около разных населенных пунктов смотрите здесь.