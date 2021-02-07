МЧС предоставило данные о толщине льда на водоемах в Тверской области

Разброс значений по толщине льда на водоемах региона относительно большой.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Региональное ГУ МЧС опубликовало последние данные о толщине льда на водоемах Тверской области. В некоторых местах максимальные показатели достигают 40 см.
Этому способствовали вернувшиеся морозы. Вообще же разброс значений по толщине льда на водоемах региона относительно большой.
В Твери в районе речного вокзала толщина льда равна 10 см. А уже в пригороде около Малых Перемерок - 28 см.
В Вышнем Волочке на реке Цна - от о до 20 см в разных местах.
На Вазузском водохранилище у деревне Высокино - показатели примерно схожие, от 10 до 20 см.
В Калязине, например, от 10 до 15.
На озере Селигер разброс толщины льда сейчас - от 14 до 24 см.
А вот на озере Пено - 31 см.
Полные данные о толщине льда на водоемах около разных населенных пунктов смотрите здесь.