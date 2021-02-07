В Твери мужчину обманули мошенники, выдавшие себя за сотрудников банка

Мужчину развели на 300 тыс. рублей. Фото: "КП" Архив

300000 рублей лишился мужчина из Твери. Он попался на удочку мошенников, а вернее на старый испытанный прием аферистов.

Схема, по которой его облапошили, давно известна. Полиция не раз предупреждала о ней.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, 36-летнему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они официальным тоном сообщили ему, что его банковские сбережения под угрозой, якобы их сейчас могут списать со счета мошенники. Мужчина запаниковал и поддался психологическому давлению аферистов - выполнил инструкции "работников банка". Перевел свои сбережения на несколько неизвестных счетов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полицейские напоминают: мошенники все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (8-800, 8-495, 8-499) и звонят под видом сотрудников банков или правоохранительных органов.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо помнить о ряде правил:

- не следовать инструкциям неизвестных людей о каких-либо денежных переводах, пусть даже они представляются сотрудниками банка;

- не сообщать данные своей банковской карты;

- попросить немного подождать подозрительных "сотрудников" и перезвонить в банк на номер, указанный на обратной стороне своей пластиковой карты.

Главное - спокойно разобраться в ситуации, не позволить тревоге затмить здравый смысл и перепроверить информацию.