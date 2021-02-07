На мелкой речке под Тверью впервые заметили зимующую у нас серую цаплю. Фото: скрин с FB/"Птицы Тверской области.

В Калининском районе около деревни Лукьяново на речке Чернава была замечена серая цапля. Она осторожно передвигалась по воде, по видимому, кого-то высматривая.

Снявший видео птицы мужчина, выложил пост на портале "Птицы Тверской области в FB. Там он отметил, что в этих краях зимует не одна. а две цапли.

Постоянный участник паблика о птицах, орнитолог-любитель Вадим Черкасов прокомментировал, что это очень интересное наблюдение - "впервые в области регистрируется зимующая серая цапля".

Этот вид птиц широко распространен на территории Евразии, до средней тайги, кроме пустынь и высокогорных районов. Юг ареала включает африканское побережье Средиземного моря и юго-восток Азии. Иногда птица гнездится на востоке и юге Африки, на Мадагаскаре, Шри-Ланке, Мальдивах и Больших Зондских островах.

В центральной и южной Европе цапли ведут оседлый образ жизни, изредка кочуют на юг. Серые цапли, обитающие в России, обычно мигрируют на зиму в Африку.

Эта крупная птица, ее вес может достигать 2 кг. Длина ее тела - до 102 см. Размах крыльев - от 1,5 до 1,75 м. Длина клюва - от 10 до 13 см.

Это чистый хищник, питается исключительно животной пищей. Причем серая цапля весьма прожорлива, поедает практически всех животных, с которыми может справиться: рыбу, ракообразных, водных позвоночных, насекомых, моллюсков, а также - мелких грызунов, ящериц, змей, жуков.

Посмотреть видео с зимующей под Тверью серой цаплей можно здесь.