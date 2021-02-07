В Тверской области полиция задержала угонщика, который просто хотел покататься, но попал в ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском район у 49-летнего жителя деревни Горбово угнали иномарку «Nissan Primera». Причем случилось это, когда он на этой машине приехал в соседнею деревню Симоново. Однако угонщик попал в ДТП и был пойман.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, машину у потерпевшего увели из под носа, когда он в гостях выпивал с двумя мужиками. Когда гость и хозяин дома уснули, третий, малознакомый им мужчина, взял ключи от автомобиля и уехал покататься. Однако, будучи не трезвым, попал в ДТП. Пострадала только машина. Сам же угонщик убежал, однако по горячим следам его быстро нашли и задержали полицейские.

Это оказался ранее судимый 43-летний житель Старицкого района. Он сознался в совершенном преступлении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль возвращён проспавшемуся владельцу.