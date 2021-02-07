183 новых случая коронавируса подтвердили на 7 февраля в Тверской области

В регионе выявлено еще 183 случая заражения коронавирусом. Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 7 февраля 2021 года зафиксировано 30386 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 183 человек.

Выздоровели 26671 человек (+229 за последние сутки).

Изолированы 3178 больных (-46 за сутки).

Умерли 537 граждан (за последние сутки смертей не зафиксировано).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 7 февраля в областной столице выявлено 9587 случаев ковида (43 новых случая - за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2163 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 1731 (+7),

Ржев - 1632 (+15),

Торжок - 1410 (+2),

Кимры - 1300 (+3),

Калининский район - 1224 (+15).

Продолжается вакцинация от коронавируса.

Всего на 7 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 23648 граждан (за последние сутки - 1014 человек).

Графика: ПТО

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