23648 человек сделали прививки от коронавируса в Тверской области

Только за вчерашний день, 6 февраля, прививку от коронавируса сделали 1014 человек. Фото: ПТО

Массовая вакцинация в нашем регионе продолжается и в выходные дни. Так, только за вчерашний день, 6 февраля, прививку сделали 1014 человек.

Всего же в Верхневолжье, по данным областного правительства на утро 7 февраля, привились 23 648 человек. Напомним, что в Тверской области пока доступна только вакцина "Спутник V".

В Твери больше всего прививок сделали в горбольнице № 7. там вакцинировались 2088 человек. Во районах региона в этом плане лидирует Вышневолоцкая ЦРБ, где уже привили 1100 граждан.

Всего на данный момент в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.