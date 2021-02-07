В Тверской области обокрали реабилитационный центр диких животных

Первой шум подняла верная Триша. Фото: VK/Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Реабилитационный центр диких животных "Ромашка" был нагло обокраден несколькими животными. Об этом сообщили в своем посте в соцсети основатели и содержатели центра - супруги-биологи Мурашовы.

Воры смогли незаметно проникнуть на территорию центра чудесным образом (центр вообще-то огорожен) в то время, как большинство зверей "Ромашки" из-за морозов перевели в дом. Первой заметила кражу, подняла шум и, видимо немного напугала воришек верная собака Мурашовых Триша.

Полицию биологи вызывать не стали - расследование провели сами. В результате выяснилось, что на территорию их центра проникла банда зверей, растащивших еще не упакованные в морозильник корма.

Как написали Мурашовы, четвероногие воры "разнесли в разных направлениях совершенно неподъемные упаковки с рубцом, почками, семенниками". Последние - бычьи тестикулы. Некоторые хищники любят закусить ими...

- Бычьи мужские достоинства разбросали по всему участку, - полушутя сокрушались биологи.

В итоге семенники собрали, мешки с рубцом обнаружили за 20 метров около ворот, ну а намертво замороженные почки, воры отнесли совсем недалеко и лишь пытались попробовать на вкус.

Биологи выяснили, что за непрошеные вороватые гости побывали у них по следам. Окаалось, что это лиса, крупный пес и взрослая рысь. Семенники, кстати, пыталась украсть как раз рыжая хищница. Но, судя по всему, они ей не понравились.

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