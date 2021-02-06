Водителей «Транспорта Верхневолжья» в Твери массово прививают от коронавируса

Момент вакцинации водителя попал на фото. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинационная кампания, причём прививаются люди не только в одиночку, прививаются целыми трудовыми коллективами. Так 53 водителя компании «Верхневолжское АТП» сделали прививку от коронавируса.

В пресс-службе областного правительства поясняют, что водителей транспортной компании прививают российской вакциной «Спутник V».

Помимо вакцинации сотрудников, «Верхневолжское АТП» сообщает, что продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию.

Чтобы не допустить распространения инфекции, все автобусы дезинфицируют ежедневно.