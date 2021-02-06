Работники завода в Тверской области вышли с плакатами, чтобы освободить директора из колонии

Работники завтра в Тверской области с плакатами в руках вступились за директора предприятия: Фото: кадр с видео VK/ Подслушано в Нелидово

Сотрудники небольшого метизного завода в городе Нелидово Тверской области записали видеообращение к Президенту РФ, в котором просят вмешаться и освободить из мест заключения экс-директора предприятия 68-летнего Анатолия Фильченкова. Видео размещено в группе Подслушано в Нелидово.

В феврале 2020 года директор предприятия был осужден за хищение вверенного ему имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, Фильченков вывез с территории завода 20 металлообрабатывающих станков, причинив ущерб на сумму 2,5 млн рублей. Позже оборудование вернули, но суд приговорил экс-директора к 4 годам колонии.

Речь идет о станках другого нелидовского производства - ООО «НЗСН», где Фильченков - один из трех учредителей. Сейчас он в колонии, а рабочие предприятия и родственники осуждённого обивают пороги различных инстанций с целью пересмотра приговора.

На видео, записанном в одном из цехов предприятия, рабочие говорят о том, что Фильченков создал предприятие с нуля, сейчас здесь семь цехов, о рабочих здесь всегда заботились, были и стабильные заказы от РЖД. Сейчас же предприятие подвергается нападкам.

На плакатах, которые держат в руках рабочие на видео: просьбы к Президенту РФ о помощи, требования освободить Фильченкова.

По мнению рабочих, уголовное дело было сфабриковано с подачи конкурентов экс-директора - бизнесменов «с темным прошлым». Работники отмечают, что их директор – «человек с большой буквы».

В комментариях к посту нелидовцы разделились: одни требуют пересмотра дела, другие наоборот - считают приговор справедливым.