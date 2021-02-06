Жителей Тверской области просят выбрать название железнодорожной станции у Ржевского мемориала

Железнодорожная станция расположится в непосредственной близости от Ржевского мемориала. Фото: Алина ПЕТРОВА

Новая железнодорожная станция, на которой сейчас идут строительные работы, расположится в непосредственной близости от Ржевского мемориала. Сюда будет прибывать из других городов поездом часть туристов, поэтому власти региона решили организовать народное голосование, чтоб выбрать название станции.

В сообщении, распространённом пресс-службой областного правительства говорится, что есть предложения назвать станцию: «Ржевский мемориал», «Ржевский мемориал воинской славы», «Ржевский мемориал советскому солдату», «Мемориал воинской славы», «Мемориал советскому солдату».

Чтобы принять участие в выборе названия новой железнодорожной станции, необходимо перейти по ссылке https://clck.ru/T9rXf.

Также можно предложить свой вариант названия и прислать его по адресу электронной почты: mintrans@tverreg.ru

Сообщается, что сейчас на станции идут строительные работы: будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами.

В здании станции будут зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги.

Добраться до мемориала от станции можно будет на автобусе, время в пути - 4 минуты.