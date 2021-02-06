В Тверской области 22 652 человека сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Число заболевших в последние несколько недель снижается: по данным оперштаба на 6 февраля 2021 зарегистрировано 185 новых случаев заражения за сутки, всего же за весь период пандемии коронавирус диагностирован у 30 203 человек. Прививки сделали 22 652 человека – это 65,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

По данным, распространённым пресс-службой областного правительства, за вчерашний день, 5 февраля, прививку сделали 2296 человек.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов в разных районах области.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

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