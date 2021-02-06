185 новых случаев коронавируса подтвердили в Тверской области на 6 февраля

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса, а число заболевших в сутки начало снижаться. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 6 февраля 2021 года зафиксировано 30 203 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 185 человек.

Выздоровели 26 442 человека (+239 за последние сутки)

Изолирован 3 224 больной (-81 за сутки).

Умерли 537 (+3) Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 6 февраля в областной столице выявлено 9 544 случаев ковида (47 новых случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2 155 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 1 724 (+9)

Ржев 1 617 (+9)

Торжок 1 408 (+12)

Кимры 1 297 (+4)

Калининский район 1 209 (+8)

Вакцинация от коронавируса продолжается.

Всего на 6 февраля в Тверской области прививку от коронавируса сделали 22 652 (за последние сутки – 3469 человек).

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