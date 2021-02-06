За звание «Воспитатель года-2021» в Твери борются десять педагогов

В Твери проходит конкурс профессионального мастерства воспитателей детсадов. Фото: Виктория ТУШКОВА

В минувшую пятницу, 5 февраля, в Твери стартовал финал конкурса «Воспитатель года - 2021». Состязаться за звание самого лучшего дошкольного педагога будут десять тверских воспитателей.

Имя победителя и призеров конкурса станет известно 10 марта. Но до этого конкурсантам придется показать свои таланты во всей красе: поделиться личными профессиональными находками, поучаствовать в мастер-классе и даже ток-шоу.

Читатели «КП»-Тверь» по-традиции выбирают победителя народного голосования на приз «Комсомолки». Голосуйте за любимого воспитателя, а чтобы увеличить его шансы, расскажите о голосовании друзьям и знакомым!

10 марта на финальном выступлении воспитателей во Дворце творчества детей и молодежи мы наградим победителя!

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА (перейдите по этой ссылке)