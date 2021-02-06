Два человека получили травмы столкновении «Лады» с лосем на трассе «Балтия» в Тверской области

В ДТП с лосем в Тверской области пострадали двое. Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

ДТП с лосем произошло в Зубцовском районе Тверской вечером 5 февраля на 171 километре трассы М-9 «Балтия». Подробности аварии пояснили в региональной Госавтоинспекции.

Автомобиль «Лада» Ларгус сбил вышедшего на дорогу лося. При столкновении два человека получили травмы. Это водитель и пассажир легковушки. У них ушибы и сотрясение головного мозга. Водитель был трезв.

К слову, за сбитого лося в зоне действия знака «Дикие животные» Министерство природы назначило штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей (за беременную лосиху штраф может возрасти до 200 тысяч рублей).