В Твери снова активизировались мошенники-контролеры счетчиков воды

Аферисты хотят нажиться на липовой замене счётчиков воды жителей Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В почтовые ящики жителей Твери снова стали кидать квитанции, которые предупреждают о поверке счетчиков воды, а иногда в квитанциях и вовсе прописывается требование замены счётчиков в целях экономии на оплате.

Некоторые граждане, особенно пенсионеры, ведутся на такие уловки - звонят по указанным телефонам. И попадают на удочку аферистов-контролеров.

Вариант развития событий здесь разный: либо мошенники, придя в квартиру, берут деньги за поверку счетчика, либо берут деньги за установку нового прибора учёта.

Сумма в обоих случаях солидная.

В этой связи Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тверской области поясняет, что поверкой приборов учета (счетчиков) могут заниматься только аккредитованные на право поверки юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Предупреждает и УМВД: такие проверки – это чистой воды мошенничество. Цель у подобных контролеров одна: получить деньги за осмотр прибора.

Проверить любую информацию об организации, проводящей поверку, можно на официальном сайте Росаккредитации в разделе «Реестр аккредитованных лиц». В соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 по результатам поверки в паспорте поставят отметку о произведенной поверке, а сведения о поверке передадут в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») в раздел «Результаты поверок СИ» https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

Поверку и замену счетчиков осуществляет только та компания, которой вы платите за воду.