Соцзащита прокомментировала скандал с 16-летней мамочкой из Тверской области: «Разговор о лишении родительских прав не поднимался»

16-летняя мама из Бежецка Тверской Области боится, что у неё отберут ребёнка. Фото: кадр с видео: VK/Роман Седов

Скандал в тверских соцсетях вспыхнул 5 февраля: 16-летнюю маму из Бежецка соцзащита планирует лишить родительских прав из-за надлежащих условий проживания младенца. Волонтеры и неравнодушные начали сбор средств в помощь.

Однако, взгляд на проблему у минсоцзащиты региона оказался несколько иной.

Из истории вопроса: 16-летняя Александра, учащаяся 1 курса колледжа города Бежецка Тверской области в январе 2021 года родила сына. Воспитывать ребёнка самостоятельно мешает не только юный возраст мамы, но и отсутствие нормальных бытовых условий в доме девушки. Вскоре после выписки из роддома в дом к молодой маме пришли работники соцзащиты и провели с ней беседу. По итогам которой девушка поняла: ребёнка у неё хотят отобрать, сдать его в местный детдом и лишить ее родительских прав.

К решению проблемы подключился не только отец девушки, который нашёл кое-какую меблировку для ее жилья, но и блогер-волонтер Роман Седов.

Он записал интервью с девушкой и выложил его в сеть. Суть видео такова: ребёнка она потерять боится, отец малыша сбежал, ремонт в доме нужен.

Отец самой несовершеннолетней матери хочет помочь дочери сохранить ребенка, он нашел недорогой кухонный уголок, и газовую плиту. Есть обои и потолочная плитка. Нужны еще линолеум и сантехника.

Волонтерам удалось договориться с бежецким предпринимателем приобрести все и сделать ремонт со скидкой. Цена вопроса: 64 тысячи рублей. История мгновенно разлетелась по интернет-сетям и стала темой для топовых новостей местных сми. В сетях люди начали собирать деньги в помощь 16-летней мамы.

Позже официальный комментарий обнародовало министерство социальной защиты населения Тверской области.

В нем, в частности, говорится, что во время посещения 16-летней мамы речь совершенно не шла о лишении родительских прав:

«Специалисты проинформировали Александру о мерах социальной помощи семье и детям, пояснили порядок оформления и получения пособий. Учитывая условия проживания семьи, девушке было предложено подумать о временном помещении сына в Кашинский специализированный дом ребенка на срок, необходимый для создания нормальных бытовых условий и окончания 1 курса колледжа. Разговор о лишении родительских прав не поднимался. Беседа проходила в спокойной, доброжелательной обстановке».

Девушка пояснила, что не собирается бросать учёбу и будет учиться дома.

Центр социальной поддержки населения Бежецкого района направил письменную информацию в «Мой семейный центр» Бежецкого, Максатихинского и Сонковского районов с целью постановки на учет семьи 16-летней мамочки для оказания мер социальной поддержки и социального сопровождения.

Кроме того, помощь девушке в ремонте квартиры, по имеющейся информации, планирует оказать благотворительный фонд «Константа».

- Ситуация в семье Александры Малиновской продолжит оставаться на контроле органов социальной защиты населения, - заявили в региональном министерстве соцзащиты.

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