Под деревней Свердлово в Тверской области "УАЗик" с тремя людьми провалился под лед

Спасательная операция по извлечению провалившегося под лед "УАЗа". Фото: vk.com/vodolaztver

"УАЗ Хантер", в котором находились три человека, провалился под лед наИваньковском водохранилище в деревне Свердлово Конаковского района Тверской области. ЧП произошло 31 января, но известно о нем стало 5 февраля.

По сообщению регионального главка МЧС, всем людям удалось выбраться из машины. Но это можно считать лишь счастливой случайностью: чаще всего подобные происшествия заканчиваются трагически.

- Выезд на транспорт на лед чрезвычайно опасен и строго запрещен! - предупреждают в МЧС.

Чтобы вытащить из ледяной воды сам "УАЗ" пришлось обращаться к водолазам. Фото этой операции было опубликовано в группе "Водолазные работы в Тверской области". По информации водолазов, УАЗик провалился в 250 метрах от берега. Глубина в этом месте - 12 метров.