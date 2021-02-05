В домах престарелых Тверской области от коронавируса привили 1100 человек

В регионе прививают только одной вакциной - "Спутником V". Фото: ПТО

5 февраля в Ржевском доме-интернате для престарелых и инвалидов начали прививки от коронавируса сделали 144 пожилым людям. Всего, по информации областного правительства, в стационарных учреждениях соцзащиты для престарелых в регионе "Спутником V" вакцинировали уже 1100 человек.

Около 2200 пожилых людей из этих учреждений записались на прививки.

Также идет вакцинация сотрудников учреждений соцзащиты – всего это более 2100 человек.

По поручению губернатора Игоря Рудени в учреждениях здравоохранения региона создана необходимая инфраструктура – всего открыто 38 прививочных пунктов.

В целом, по последним данным, в Верхневолжье прививки сделали 20 338 человек

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