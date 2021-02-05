Посулив оформить несуществующие льготы, мошенница украла у жительницы Твери 150 тысяч рублей

Заведено уголовное дело по статье "Кража". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мошенница похитила у тверской пенсионерки 150 000 рублей. 86-летняя женщина передала деньги в руки злоумышленнице добровольно, попавшись на обман. Пришедшая к пенсионерке в дом аферистка представилась медработником. Но потом почему-то завела разговор о неких льготах.

Льготы, якобы, пожилая женщина могла получить при наличии на имеющихся у нее денежных купюрах определенного сочетания цифр. Доверчивая пенсионерка поверила в эту ложь и передала мошеннице деньги. С которыми та скрылась, улучив удачный момент. Пострадавшая заявила в полицию.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был проведен поквартирный обход, изучены записи с камер видеонаблюдения и возможные пути перемещения злоумышленницы. Эксперты на месте происшествия изъяли потожировые следы и микрочастицы, - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Все это помогло полицейским выйти на след аферистки. 30-летнюю ранее судимую женщину задержали в Ярославской области. Заведено уголовное дело по статье "Кража". Мошеннице может грозить до пяти лет лишения свободы.